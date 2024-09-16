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Бизнесмен из Иркутской области незаконно вывез лес на 59 миллионов рублей

Директор лесоперерабатывающей фирмы вывез заготовленные лесоматериалы хвойных круглых пород.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области осудят руководителя лесоперерабатывающего предприятия за контрабанду леса. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Иркутской области.

«С 2014 по 2018 годы обвиняемый приобрел незаконно заготовленную древесину. В дальнейшем он переместил через таможенную границу заготовленные лесоматериалы хвойных круглых пород в объеме около 24 тысяч кубометров», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.

Лесоматериал оценивается более чем в 59 миллионов рублей. В региональной прокуратуре рассказали, что на таможенном посту мужчина предоставлял документы с ложной информацией о происхождении экспортируемых материалов.

Также в 2018 году руководитель предприятия незаконно перевёз и продал заготовленную древесину в объеме не менее 1,8 тысяч кубометров. Стоимость составила 9 миллионов рублей.

В отношении руководителя завели уголовные дела за приобретение и перевозку незаконно заготовленной древесины и за контрабанду. Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

СК