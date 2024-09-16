Омич погиб при самостоятельной установке газового котла

В рабочем поселке Таврическое Омской области мужчина погиб при попытке самостоятельной установки газового котла. Омский следком организовал проверку по факту случившегося.
Инцидент произошел 14 сентября в квартире дома в рабочем поселке Тарическое. Предварительно установлено, что 54-летнего омича смертельно ударило током во время самостоятельной замены отопительной печи на газовый котел.
СУ СК России по Омской области устанавливают все обстоятельства случившегося. В ведомстве настоятельно просят граждан соблюдать правила безопасности во время обращения с электроприборами и монтаже электропроводки.