В Воронеже рецидивист забрал чужую «Волгу» на эвакуаторе и сдал на металл

32-летний воронежец сообщил в полицию о краже «ГАЗ-2410»: «Волгу» угнали с парковки во дворе на улице Хользунова. Потерпевший оценил ущерб в сумму около 100 тысяч рублей.
Оперативники установили, что для хищения использовался эвакуатор, поэтому подозреваемого быстро вычислили.
Задержанный 24-летний воронежец, ранее судимый, признался, что похитил автомобиль, который долго стоял на приколе, чтобы сдать его на металлолом. Вырученные 15 тысяч рублей он потратил на личные нужды.
Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.