В центре Воронежа автобус № 5 врезался в Mitsubishi

В центре Воронежа утром понедельника, 16 сентября, автобус городского маршрута № 5 врезался в Mitsubishi. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, что у автобуса разбито лобовое стекло. Авария произошла на пересечении улиц Пушкинской и Плехановской. В городской Госавтоинспекции корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали, что никто не пострадал.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Кантемировском районе автомобиль Hyundai Elantra врезался в грузовик Volvo с полуприцепом. После столкновения легковушка и полуприцеп фуры загорелись. Водитель Hyundai и три пассажира погибли от травм на месте происшествия.