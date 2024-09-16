В центре Воронежа автобус № 5 врезался в Mitsubishi

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Кантемировском районе автомобиль Hyundai Elantra врезался в грузовик Volvo с полуприцепом. После столкновения легковушка и полуприцеп фуры загорелись. Водитель Hyundai и три пассажира погибли от травм на месте происшествия.