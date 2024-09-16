В Красноярске завели уголовное дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны

С мая 2021 года по март 2023 года он совместно с другими пока неустановленными людьми с помощью фиктивных операций под видом закупки материалов выполнения работ и оказания услуг вывел в теневой оборот минимум 993 млн 812 тыс. руб. Деньги соучастники выводили через банковские счета аффилированных главе «ЕРСМ Сибири» юридических лиц.