В Красноярске завели уголовное дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны

Заведено уголовное дело о хищении у Минобороны почти 1 млрд руб. при возведении центра управления связи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с красноярскими правоохранителями задержали руководителя ООО «ЕРСМ Сибири».
С мая 2021 года по март 2023 года он совместно с другими пока неустановленными людьми с помощью фиктивных операций под видом закупки материалов выполнения работ и оказания услуг вывел в теневой оборот минимум 993 млн 812 тыс. руб. Деньги соучастники выводили через банковские счета аффилированных главе «ЕРСМ Сибири» юридических лиц.