Гнал со скоростью 110 км/ч: Водитель отделался условным сроком за смерть пешехода на КАД

Водитель получил условный срок за смерть пешехода на КАД. Авария произошла днем 21 ноября 2023 года. Тогда мужчина на «Ладе» ехал в сторону Выборгского шоссе по мокрому асфальту. При этом он гнал со скоростью 110 километров в час и не справился с управлением. Машину начало заносить. В итоге авто пересекло сплошную и выехало за пределы проезжей части на полосу, предназначенную для вынужденной остановки. Там легковушка врезалась в стоящий Chevrolet Cruze, а затем наехала на пешехода. Последний умер на месте от тупой сочетанной травмы тела. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.