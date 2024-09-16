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Гнал со скоростью 110 км/ч: Водитель отделался условным сроком за смерть пешехода на КАД

Водитель получил два года условно за смерть пешехода на КАД.

Источник: Комсомольская правда

Водитель получил условный срок за смерть пешехода на КАД. Авария произошла днем 21 ноября 2023 года. Тогда мужчина на «Ладе» ехал в сторону Выборгского шоссе по мокрому асфальту. При этом он гнал со скоростью 110 километров в час и не справился с управлением. Машину начало заносить. В итоге авто пересекло сплошную и выехало за пределы проезжей части на полосу, предназначенную для вынужденной остановки. Там легковушка врезалась в стоящий Chevrolet Cruze, а затем наехала на пешехода. Последний умер на месте от тупой сочетанной травмы тела. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

— Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека. Водитель свою вину признал, — добавили в пресс-службе.

Суд установил, что мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется положительно, награжден медалью Минобороны, раскаялся и добровольно возместил ущерб. Также он принес извинения потерпевшей, которая их приняла. Поэтому ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также на два года лишили прав.