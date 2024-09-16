МЧС: копию башни Илимского острога в Иркутской области подожгли

В администрации Нижнеилимского района рассказали, что на строительство копии башни Илимского острога было потрачено 12 миллионов рублей. В администрации заверили, что придёт время и возведут новую Спасскую башню. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают виновных.