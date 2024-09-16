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МЧС: копию башни Илимского острога в Иркутской области подожгли

В администрации Нижнеилимского района заверили, что придёт время и возведут новую Спасскую башню.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Строящуюся копию Спасской проезжей башни Илимского острога в городе Железногорск-Илимский подожгли. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

«15 сентября от очевидцев поступило сообщение о горении деревянного строящегося здания — копии Спасской проезжей башни “Илимский острог”», — рассказали АиФ-Иркутск в управлении.

Огонь охватил 64 квадратных метра здания. К сожалению, башня полностью сгорела.

В администрации Нижнеилимского района рассказали, что на строительство копии башни Илимского острога было потрачено 12 миллионов рублей. В администрации заверили, что придёт время и возведут новую Спасскую башню. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают виновных.

Иркутская земля начиналась с Илимского острога. Около 400 лет назад русские казаки пришли в Илимские края и стали строить остроги, деревни.

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