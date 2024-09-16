В омской многоэтажке рухнул пролет

«По закону снести подобное здание до разрешения всех судебных споров нельзя. На данный момент рассмотрены два последних иска от жильцов, несогласных с предоставленными вариантами компенсации. Решение суда вступит в законную силу в ближайшее время. Как только это произойдет, остатки дома будут снесены. До тех пор здание будет находиться под охраной, за закрытым забором», — прокомментировали в администрации города.