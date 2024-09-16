В омской многоэтажке рухнул пролет

В социальных сетях Омска появилась фотография обрушившегося пролета дома по улице XX Партсъезда, 53 в Нефтяниках.
Дом признан аварийным. Там никто не живет, здание огорожено забором.
Это уже не первое обрушение в этом доме. В августе 2022 года здесь обрушилась часть здания, где находились душевые секции.
Как пояснили в администрации города, несмотря на то, что здание разрушается и представляет угрозу для любителей прогулок по заброшкам, снести его пока не могут.
«По закону снести подобное здание до разрешения всех судебных споров нельзя. На данный момент рассмотрены два последних иска от жильцов, несогласных с предоставленными вариантами компенсации. Решение суда вступит в законную силу в ближайшее время. Как только это произойдет, остатки дома будут снесены. До тех пор здание будет находиться под охраной, за закрытым забором», — прокомментировали в администрации города.