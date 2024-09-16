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Российские военные ударили по военному аэродрому на Украине

Российские ВС ударили по аэродрому на Украине и цеху по производству БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, цеху по производству БПЛА противника и четырем складам их хранения, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144-х районах», — говорится в сообщении.