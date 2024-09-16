«Бросил гранату в казарму и угрожал пистолетом»: в СК проверят сообщение о пьяном прапорщике в кадетском корпусе Усолья

В Иркутской области правоохранительные органы проведут проверку после сообщения о ЧП в стенах Усольского гвардейского кадетского корпуса. По словам родителей воспитанников, один из прапорщиков в День здоровья бросил в казарму страйкбольную гранату. Также они рассказали, что некоторые дети получили хоть и незначительные, но ранения, а также были сильно напуганы. Позже тот же сотрудник вернулся с травматическим пистолетом и якобы угрожал учащимся.
Сообщается, что устроивший беспорядки мужчина был пьян. В том, что произошло на самом деле, разберутся в региональном Следкоме. Учебное заведение посетит уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
— Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское Следственного Управления Следственного Комитета России по Иркутской области проводится доследственная проверка по сообщению о происшествии в гвардейском кадетском корпусе, — рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ведомства. — По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.