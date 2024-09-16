Экс-председателя Ленинского районного суда Ростова разрешили отправить в СИЗО

Запрос на арест бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону удовлетворили по итогам заседания Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС), сообщает портал pravo.ru.
Обсуждение состоялось сегодня, 16 сентября. Представитель СК России попросил одобрить заключение подозреваемого под стражу, так как «не все еще допрошены и экс-судья может повлиять на их показания».
Сам бывший председатель ростовского райсуда возражал против заключения в СИЗО. Предварительно, задержанного подозревают по статье «Получение взятки в крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Напомним, в мае 2024 года в ВККС уже поддержали решение о возбуждении уголовного дела в отношении экс-председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.