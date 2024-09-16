ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29

Ранее в этот же день экипажи армейской авиации вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолеты выпустили тепловые ловушки и затем вернулись на место вылета.