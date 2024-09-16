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ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили самолет МиГ-29 военно-воздушных сил Украины. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Также средствами ПВО были сбиты управляемая авиационная бомба Hammer французского производства, 20 реактивных снарядов Vampire производства Чехии и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в этот же день экипажи армейской авиации вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолеты выпустили тепловые ловушки и затем вернулись на место вылета.

Накануне Минобороны сообщило, что ВКС РФ за минувшие сутки сбили два вражеских истребителя Су-27. Кроме того, сбит истребитель противника МиГ-29.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.