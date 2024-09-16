Двух офицеров военного представительства Минобороны заподозрили во взятках

По данным следствия, всего в 2021—2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на сумму свыше 11 миллионов рублей за обеспечение беспрепятственной приемки у предприятий продукции военного назначения и работ, выполняемых по госконтрактам и договорам, а также за общее покровительство при исполнении ГОЗ.