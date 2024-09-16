Двух офицеров военного представительства Минобороны заподозрили во взятках

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина», — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, всего в 2021—2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на сумму свыше 11 миллионов рублей за обеспечение беспрепятственной приемки у предприятий продукции военного назначения и работ, выполняемых по госконтрактам и договорам, а также за общее покровительство при исполнении ГОЗ.
Как уточнили в СК, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом “Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности” в рамках исполнения ГОЗ на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России заключили и исполняют госконтракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей.
«В 2021 году представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки», — отметили в ведомстве.
Во время следствия фигуранты признали свою вину. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, в том числе, связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа.
В СК добавили, что при расследовании также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей.