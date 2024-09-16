В Зеленогорске Красноярского края на ходу загорелся автобус

Днем 16 сентября в Зеленогорске на улице Ленина сгорел маршрутный автобус ПАЗ. Как сообщили в МЧС по Красноярскому краю, площадь возгорания составила 17 квадратных метров, огонь ликвидировали с использованием воздушно-механической пены.
Со слов водителя, он заметил дым из-под капота прямо во время движения. Остановив автобус, мужчина высадил пассажиров и попытался своими силами потушить, но объема огнетушителя не хватило.
— Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования в моторном отсеке, — добавили в пресс-службе ведомства.
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