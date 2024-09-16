Пять пассажиров попали в больницу после ДТП с автобусом на Левобережье

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в утренние часы сегодня, 16 сентября, в Кировском округе, по улице 70 лет Октября.
В районе строения 30/1 43-летняя женщина-водитель на джипе «Тойота Ленд Крузер» не уступила дорогу пассажирскому автобусу. Он следовал по маршруту № 344 «ул. Бархатовой— п. Магистральный».
В момент аварии в салоне находилось 12 пассажиров. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе пятилетняя девочка.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Омской области, под наблюдением медиков в стационаре остаются пятеро. Их состояние оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.