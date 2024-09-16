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Пять пассажиров попали в больницу после ДТП с автобусом на Левобережье

Среди них — получившие тяжелые ранения.

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в утренние часы сегодня, 16 сентября, в Кировском округе, по улице 70 лет Октября.

В районе строения 30/1 43-летняя женщина-водитель на джипе «Тойота Ленд Крузер» не уступила дорогу пассажирскому автобусу. Он следовал по маршруту № 344 «ул. Бархатовой— п. Магистральный».

В момент аварии в салоне находилось 12 пассажиров. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе пятилетняя девочка.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Омской области, под наблюдением медиков в стационаре остаются пятеро. Их состояние оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.