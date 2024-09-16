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Поврежденный взрывом газа дом в Кизеле восстановят

Поврежденный из-за взрыва газа жилой дом в Кизеле восстановят. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на главу Кизеловского округа Андрея Родыгина.

Источник: МЧС России

«Для оценки дома мы привлекали специализированную организацию, которая накануне дала заключение, что дом подлежит восстановлению. Сейчас разрабатывается проект и подсчитывается смета. На все это у нас просят время до ноября, но мы поторапливаем, чтобы быстрее начать восстановление и жильцы смогли как можно скорее вернуться в свои квартиры», — рассказал изданию господин Родыгин.

Взрыв газа в одном из четырехэтажных жилых домов Кизела произошел утром 22 августа, в результате ЧП обрушились межэтажные перекрытия между третьим и четвертым этажами. Жителей разрушенных квартир эвакуировали.

По данным СКР, двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту, в результате чего произошла утечка газовоздушной смеси.