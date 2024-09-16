Поврежденный взрывом газа дом в Кизеле восстановят

«Для оценки дома мы привлекали специализированную организацию, которая накануне дала заключение, что дом подлежит восстановлению. Сейчас разрабатывается проект и подсчитывается смета. На все это у нас просят время до ноября, но мы поторапливаем, чтобы быстрее начать восстановление и жильцы смогли как можно скорее вернуться в свои квартиры», — рассказал изданию господин Родыгин.