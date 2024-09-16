Поврежденный взрывом газа дом в Кизеле восстановят

«Для оценки дома мы привлекали специализированную организацию, которая накануне дала заключение, что дом подлежит восстановлению. Сейчас разрабатывается проект и подсчитывается смета. На все это у нас просят время до ноября, но мы поторапливаем, чтобы быстрее начать восстановление и жильцы смогли как можно скорее вернуться в свои квартиры», — рассказал изданию господин Родыгин.
Взрыв газа в одном из четырехэтажных жилых домов Кизела произошел утром 22 августа, в результате ЧП обрушились межэтажные перекрытия между третьим и четвертым этажами. Жителей разрушенных квартир эвакуировали.
По данным СКР, двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту, в результате чего произошла утечка газовоздушной смеси.