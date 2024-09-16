На обед варим 15 кг картошки, на зиму — 100 литров варенья: честно о буднях сибирячки, воспитавшей 83 ребенка

«В чем секрет долголетия? В детях, конечно!», — с улыбкой рассказывает 57-летняя Светлана Терентьева о своей 79-летней матери Вере Калининой из Забайкалья. Только представьте, сибирячка воспитала не только 13 детей, но и около 70 внуков и правнуков! И каждый ласково, с уважением, называет ее «мамуля». И не только родные. К слову, почти все жители небольшого села, где обосновалась семья. В доме пенсионерки вообще никогда не бывает пусто и тихо. К примеру, в будни после уроков к ней спешат 15−20 правнуков. А представьте, что бывает во время праздников, когда съезжаются все-все родные! Подробности многодетной семьи — в материале КП-Иркутск.
Грезили о дружной и большой семье.
Вера Калинина родилась в Забайкалье в многодетной семье. Еще девчонкой она знала, что и у нее будет большая семья. Но родителей она превзошла. У них 11 ребят, а Вера родила 14!
— Мама в молодости уехала на Урал учиться на ткачиху, — рассказывает Светлана. В Екатеринбурге они и познакомились с папой в общежитии. Отец, кстати, тоже из многодетной семьи — было девять братьев и сестер. Их мечты совпали — оба грезили о дружной и большой семье.
На Урале у молодой пары родилось четыре дочери. Кстати, две последние — двойняшки. А вскоре в качестве переселенцев они отправились в Забайкальский край. Семья построила дом в селе Шакша. Там у сибиряков родились шесть дочерей и четыре сына. Однако одному мальчику не удалось выжить во время появления на свет.
— Мама всю жизнь проработала дояркой в совхозе, а отец строителем — всех соседей собственным гнездышком обеспечил, — говорит о маме Светлана. — Хозяйство у нас было большое. В придачу еще и огород. За всем одним родителям не уследить: на помощь приходил мы с сестрами и братьями. Девчонки отвечали за готовку и чистоту в доме, а хозяйство — на мальчишках. И все мы еще и учиться успевали! Я, как самая старшая, окончив школу, уехала поступать на маляра-штукатура. Кстати, разница с самой младшей сестрой у нас составляет 25 лет!
Почти все дети пошли по стопам матери — работали в совхозе. Мало, кто уехал в другие города. Большинство живет в селе Шакша. Но в 2023 году в семье случилось горе: средний сын Веры Калининой скончался в зоне СВО из-за проблем с сердцем. Он всю жизнь проработал командир бригады в танковых войсках. С начала СВО его отправили защищать Родину.
— Но спустя неделю после страшной потери умерла и его сестра. А папы с нами нет вот уже 14 лет, он умер в 2010-м, — говорит Светлана.
«Готовка ложится на каждого».
Сейчас большая семья Веры Калининой полным составом встречается всего пару раз в год. Хотя почти каждый месяц в семье отмечают чей-нибудь день рождения, и не один! Но собрать всех вместе получается стабильно 6 июля — в день рождения мамы, бабушки и прабабушки, и 31 декабря — в Новый год.
— Сколько людей собирается в доме мамы по праздникам — сказать сложно. Запутались уже в детях-то, — с улыбкой рассказывает Светлана. — Нужно сесть и вести подсчет на бумаге. К примеру, у меня трое детей. Но больше всего — у средней сестры, которая умерла. Она воспитала сразу семерых ребятишек. Но есть и сестра, у которой только один ребенок.
Однако самым сложным остается накормить досыта родных в праздники. К примеру, тесто на блины или пироги заводят в 15-литровых ведрах. А сколько противней нужно, чтобы испечь пироги, никто и предположить не может.
— Составляем меню из пяти салатов, гарнира, мяса и закусок. Рецепты берем из интернета. Готовка ложится на каждого: кто из дома привезет трехкилограммовый пакет пирогов или пятилитровый тазик салата. Дома у мамы живет средняя сестра, на ней весь быт и хозяйство. Соответственно, и готовка в праздники. Она варит пюре, жарит котлеты и запекает мясо. Сколько противней? Не считаем никогда, обычно на глаз определяем. Но есть специальные 12-литровые ведерные кастрюли для картошки. А вот компота готовим 80 литров.
На стол идут и закрутки, которые готовят из овощей, собранных на огороде размером в 10 соток. В основном там выращивают картошку, а в небольших теплицах огурцы, помидоры, баклажаны.
«Выручает и хозяйство».
И за стол всем поместиться — тоже проблема. Дом у Веры Калининой двухкомнатный — зал с кухней и комната. Выручает небольшая зимняя кухня размером 18 кв.м. Сейчас проблему решают тем, что дети сидят отдельно от взрослых. Столы ставят буквой П.
— Конечно, хотелось бы купить такой стол, чтобы поместились все, но он просто в доме не поместиться — придется накрывать на улице, — смеется Светлана.
А съездить в лес за грибами и ягодами целый ритуал.
— Чтобы зимой никого не обидеть соленьями и вареньями, нужно собрать около 100 литров голубики, земляники и еще 100 литров груздей или маслят. Хранится все в огромном подполье, которое находится под домом.
Выручает и хозяйство. Так, у Веры Калининой 10 кур, одна корова и два теленка. На столе всего свежие молоко и яйца.
«Здоровье маму порой подводит».
Семья Веры Калининой очень дружная. Светлана отмечает, что никто никогда всерьез не ссорился. Конфликты, конечно, бывают, но в основном все друг за друга горой. Любимое занятие у семьи — выезжать вместе на отдых.
— Летом выезжаем к речке на шашлыки. Целый кортеж из автомобилей и мотоциклов, который в несколько заходов доставляет родных на пляж, — рассказывает Светлана. Ну, а дальше куда-то выехать возможности нет. Хозяйство не бросишь, к тому же то на покос выходим дружно, то на сбор урожая, то на заготовку дров.
Сейчас дни Веры Калининой проходят одинаково: до обеда готовит поесть для детей, после смотрит телевизор и разгадывает кроссворды. А в обед приходят толпой правнуки, которых нужно накормить.
Им обычно прабабушка готовит пюре и котлеты. Иногда тесно может завести на блины или пироги. И опять-таки все в 15-литровых кастрюлях.
— Здоровье маму порой подводит. Недавно лежала в больнице из-за проблем с сердцем. Но силы духа ей не занимать. Особенно у нее хорошая память — в голове держит не только имена каждого ребенка, но и еще дату дня рождения!