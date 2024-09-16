На обед варим 15 кг картошки, на зиму — 100 литров варенья: честно о буднях сибирячки, воспитавшей 83 ребенка

«В чем секрет долголетия? В детях, конечно!», — с улыбкой рассказывает 57-летняя Светлана Терентьева о своей 79-летней матери Вере Калининой из Забайкалья. Только представьте, сибирячка воспитала не только 13 детей, но и около 70 внуков и правнуков! И каждый ласково, с уважением, называет ее «мамуля». И не только родные. К слову, почти все жители небольшого села, где обосновалась семья. В доме пенсионерки вообще никогда не бывает пусто и тихо. К примеру, в будни после уроков к ней спешат 15−20 правнуков. А представьте, что бывает во время праздников, когда съезжаются все-все родные! Подробности многодетной семьи — в материале КП-Иркутск.