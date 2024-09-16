При столкновении лодки с нефтяной вышкой в Прикамье погиб один человек

При столкновении моторной лодки с законсервированной нефтяной вышкой в Пермском крае погиб человек. Смертельная авария случилась в акватории Камы недалеко от деревни Зуята. Подробности сообщила в Центральном МСУТ СК на транспорте.
По предварительной информации, ночью 15 сентября маломерное судно, двигаясь по Каме, на расстоянии 250 метров от берега столкнулось с бетонным основанием законсервированной вышки. В момент ДТП на борту находилось четыре человека.
Один из них, мужчина 1977 года рождения, в результате столкновения погиб. Остальные получили незначительные травмы. Кроме того, лодка получила механические повреждения, но осталась на плаву.
Сейчас по факту наезда лодки на нефункционирующую нефтяную вышку следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Действия судоводителя проверяются на предмет «нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».
Также проверка по факту происшествия на реке организована Уральской транспортной прокуратурой.