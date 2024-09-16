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Был в полевом лагере, взял псевдоним: В Ростове задержали диверсанта, подозреваемого в планировании взрывов в день города

Подозреваемого в планировании двух взрывов в праздники отправили в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке нескольких диверсий. Спецназ нагрянул к мужчине домой — в съемную квартиру. По версии следствия, он планировал взрывы в День города.

«ПРОШЕЛ ПОДГОТОВКУ В ПОЛЕВОМ ЛАГЕРЕ».

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», мужчина — уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, он прибыл в Россию по заданию украинских спецслужб.

— Иностранный гражданин прошел специальную подготовку по проведению диверсионно-террористических акций на базе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в полевом лагере в Киевской области.

Подозреваемый признался в том. что готовил два взрыва. Фото: скриншот с видео ФСБ РФ

Мужчина взял себе псевдоним Ловиатар — по имени бога смерти в мифологии. Правоохранители считают, что он планировал два взрыва в День города. Одной из целей диверсии была железная дорога. К слову, взрывное устройство подозреваемый спрятал в лесополосе неподалеку. Второй объект — электрическая подстанция.

РАССКАЗАЛ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ БЫЛИ НА АНГЛИЙСКОМ.

После задержания подозреваемый рассказал, кто и как давал ему задания. По словам источника, мужчина признался, что временами ему приходилось прибегать к помощи переводчиков. Некоторые приказы звучали на английском языке.

Во время обысков в квартире силовики нашли предметы, которые используют при изготовлении взрывных устройств.

— У подозреваемого изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем украинской стороны, а также элементы самодельного взрывного устройства, — прокомментировали в региональной ФСБ.

Подозреваемого поместили в СИЗО. Фото: скриншот с видео ФСБ РФ

Возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств». Задержанного отправили в СИЗО.

Если в суде признают вину мужчины, он может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.