Был в полевом лагере, взял псевдоним: В Ростове задержали диверсанта, подозреваемого в планировании взрывов в день города

Мужчина взял себе псевдоним Ловиатар — по имени бога смерти в мифологии. Правоохранители считают, что он планировал два взрыва в День города. Одной из целей диверсии была железная дорога. К слову, взрывное устройство подозреваемый спрятал в лесополосе неподалеку. Второй объект — электрическая подстанция.