Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. Школьника, напавшего на сверстников в школе в Челябинске, направили в лечебное учреждение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Он доставлен в психоневрологическую больницу», — сказал собеседник агентства.
Известно, что весной и летом подросток уже проходил двухмесячное лечение в психиатрической клинике.
ЧП произошло утром в школе № 68. Тринадцатилетний подросток пронес в здание нож, молоток и муляж пистолета и напал на сверстников. Пострадали трое детей и учитель, который пытался остановить нападавшего. Все пострадавшие получили удары молотком, одна из школьниц — молотком и ножом.
В региональном Минздраве уточнили, что двум школьникам проводят операции, третий ребенок и взрослый в оперативном лечении не нуждаются, их госпитализировали в профильные отделения.
В пресс-службе СК РИА Новости рассказали, что нападавшего пытались остановить учитель и ученик, он выбежал из класса, затем его обезвредил другой учитель.
СУ СК возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.