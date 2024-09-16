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Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу

Напавшего на школу № 68 в Челябинске ученика доставили в психбольницу.

Источник: Комсомольская правда

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. Школьника, напавшего на сверстников в школе в Челябинске, направили в лечебное учреждение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Он доставлен в психоневрологическую больницу», — сказал собеседник агентства.

Известно, что весной и летом подросток уже проходил двухмесячное лечение в психиатрической клинике.

ЧП произошло утром в школе № 68. Тринадцатилетний подросток пронес в здание нож, молоток и муляж пистолета и напал на сверстников. Пострадали трое детей и учитель, который пытался остановить нападавшего. Все пострадавшие получили удары молотком, одна из школьниц — молотком и ножом.

В региональном Минздраве уточнили, что двум школьникам проводят операции, третий ребенок и взрослый в оперативном лечении не нуждаются, их госпитализировали в профильные отделения.

В пресс-службе СК РИА Новости рассказали, что нападавшего пытались остановить учитель и ученик, он выбежал из класса, затем его обезвредил другой учитель.

СУ СК возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.