Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу

ЧП произошло утром в школе № 68. Тринадцатилетний подросток пронес в здание нож, молоток и муляж пистолета и напал на сверстников. Пострадали трое детей и учитель, который пытался остановить нападавшего. Все пострадавшие получили удары молотком, одна из школьниц — молотком и ножом.