Во Владивостоке один человек пострадал в ДТП с маршруткой

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Один человек пострадал в ДТП с участием маршрутного автобуса и двух иномарок во Владивостоке, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю в Тelegram-канале.
Авария, по данным полиции, произошла в районе дома № 8 на улице Шепеткова во Владивостоке. Предварительно, 77-летний водитель Nissan Caravan совершил наезд на стоящий возле остановки общественного транспорта маршрутный автобус Luidor, который от удара отлетел на припаркованный автомобиль Toyota Aqua.
«В результате автоаварии травму руки получила 24-летняя девушка-пассажир маршрутного автобуса», — говорится в сообщении управления.
По факту ДТП возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, информирует УМВД.