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Истребитель Су-34 нанес удар по скоплению живой силы ВСУ в курском приграничье

Экипаж многофункционального истребителя Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом 16 сентября сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

На кадрах сверхзвуковой истребитель сбрасывает по разведанным целям авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Их применение позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, уточнили в ведомстве.

После получения подтверждения от разведки о том, что цели достигнуты, экипажи вернулись на аэродром вылета.

Ранее в этот же день экипажи армейской авиации вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолеты выпустили тепловые ловушки и затем вернулись на место вылета.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.