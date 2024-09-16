Истребитель Су-34 нанес удар по скоплению живой силы ВСУ в курском приграничье

На кадрах сверхзвуковой истребитель сбрасывает по разведанным целям авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Их применение позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, уточнили в ведомстве.
После получения подтверждения от разведки о том, что цели достигнуты, экипажи вернулись на аэродром вылета.
Ранее в этот же день экипажи армейской авиации вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолеты выпустили тепловые ловушки и затем вернулись на место вылета.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.