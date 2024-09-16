Ландшафтный и техногенный вспыхнули в Азовском районе Ростовской области

В селе Александровка Ростовской области (Азовский район) пламя от сухой растительности перешло на три строения. Об этом днем 16 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, вызов на Таганрогскую, 5 поступил в 12:23. Огонь прошел 500 кв. метров и охватил бесхозное здание, хозяйственную постройку и дом. Сейчас на месте происшествия работают 27 человек, используется 10 единиц техники.
Добавим в этом же населенном пункте сейчас также тушат другое пламя, ситуация не связана с ландшафтным горением. Речь идет о «техногенном пожаре» в частном доме на улице Верхней. Во время борьбы с огнем обнаружили маломобильных мужчину и женщину, они были без сознания. Медики провели реанимацию, но спасти пострадавших не смогли, сейчас их личности выясняются. Ведутся следственные действия.