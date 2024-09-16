Ландшафтный и техногенный вспыхнули в Азовском районе Ростовской области

Добавим в этом же населенном пункте сейчас также тушат другое пламя, ситуация не связана с ландшафтным горением. Речь идет о «техногенном пожаре» в частном доме на улице Верхней. Во время борьбы с огнем обнаружили маломобильных мужчину и женщину, они были без сознания. Медики провели реанимацию, но спасти пострадавших не смогли, сейчас их личности выясняются. Ведутся следственные действия.