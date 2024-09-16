Двое инвалидов погибли при пожаре в селе Александровка Ростовской области

В селе Александровка Ростовской области при пожаре погибли двое маломобильных инвалидов, мужчина и женщина. Сейчас специалисты выясняют их личности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— На улице Верхней произошел техногенный пожар. На месте пожара в частном доме были обнаружены без сознания два человека. Сотрудники скорой помощи провели реанимацию, но это не дало результатов. Констатировали смерть в результате отравления продуктами горения, — прокомментировали в МЧС.
Напомним, также сейчас в селе Александровка полыхает другой пожар, который не связан с трагедией на улице Верхней. В этом случае пламя от сухой травы перешло на три постройки: бесхозное здание, хозпостройку и дом. В этом случае огнем охвачено 500 кв. метров. На месте задействовали 27 человек и 10 единиц техники.