В МВД рассказали подробности о мужчинах с оружием на балконе дома в Перми

Речь идёт о происшествии, которое произошло в одном из жилых домов в микрорайоне Гайва. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермяки заметили двух молодых людей, которые стояли на балконе с оружием. Жители города опубликовали фотографии с мужчинами в телеграм-каналах и сообщили о возможной стрельбе. В краевом МВД порталу URA.RU рассказали, что после публикации была организована проверка.