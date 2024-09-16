В МВД рассказали подробности о мужчинах с оружием на балконе дома в Перми

Подробности о мужчинах, которых заметили с оружием на балконе дома в Перми, рассказали сайту perm.aif.ru в городском УМВД.
Речь идёт о происшествии, которое произошло в одном из жилых домов в микрорайоне Гайва. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермяки заметили двух молодых людей, которые стояли на балконе с оружием. Жители города опубликовали фотографии с мужчинами в телеграм-каналах и сообщили о возможной стрельбе. В краевом МВД порталу URA.RU рассказали, что после публикации была организована проверка.
Как сообщили в УМВД России по Перми сайту perm.aif.ru, личности пермяков, попавших на снимки, были установлены. Полицейские опросили мужчин и узнали подробности инцидента.
«Сотрудниками ОП5 УМВД России по г. Перми личности мужчин установлены. В ходе опроса, молодые люди пояснили, что играли с ребёнком, в руках держали пластиковую игрушку, стилизованную под оружие», — рассказали perm.aif.ru в УМВД краевой столицы.
Правоохранители уточнили, что игрушка не представляет никакой опасности.