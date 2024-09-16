В Ростовской области во время пожара погибли два человека

В селе Александровка 16 сентября возникло несколько пожаров. Загорелась сухая растительность и спровоцировала ландшафтный пожар в одной части села, в другой части села трава загорелась во дворе частного дома на улице Верхней, 20. В 13:40 сотрудники скорой прибыли в дом и обнаружили там тело двух маломобильных граждан — мужчина и женщина. Спасти их не удалось, они отравились продуктами горения. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.