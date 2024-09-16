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В Ростовской области во время пожара погибли два человека

В Александровке Азовского района во время пожара погибли два человека в частном доме.

Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

В селе Александровка 16 сентября возникло несколько пожаров. Загорелась сухая растительность и спровоцировала ландшафтный пожар в одной части села, в другой части села трава загорелась во дворе частного дома на улице Верхней, 20. В 13:40 сотрудники скорой прибыли в дом и обнаружили там тело двух маломобильных граждан — мужчина и женщина. Спасти их не удалось, они отравились продуктами горения. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Ландшафтный пожар возник на улице Таганрогской, 5 — возгорание сухой растительности привело к возгоранию хозпостроек и дома. Общая площадь пожара 500 кв.метров. Тушат возгорание 27 спасателей с использование 10 единиц спецтехники.

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