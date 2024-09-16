Губернатор Ростовской области прокомментировал пожары в селе Александровка

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию с пожарами в селе Александровка Азовского района. Напомним, одно из возгораний привело к гибели двух человек.
— Около полудня в нескольких местах загорелась сухая растительность. Один очаг перешел в ландшафтный пожар. В другом конце села возгорание травы произошло во дворе частного дома, после чего огонь перешел на жилой дом. В помещении в это время находились два маломобильных человека. Несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось, — рассказал в Telegram Василий Голубев.
Глава региона добавил, что сейчас ситуация с ландшафтными пожарами «остается напряженной», этому способствуют сильный ветер и высокая пожароопасность.
Добавим, за прошедшие сутки в Ростовской области произошло 140 пожаров, 70 из которых — ландшафтные.