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Губернатор Ростовской области прокомментировал пожары в селе Александровка

Губернатор опубликовал пост в связи с пожарами в Азовском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию с пожарами в селе Александровка Азовского района. Напомним, одно из возгораний привело к гибели двух человек.

— Около полудня в нескольких местах загорелась сухая растительность. Один очаг перешел в ландшафтный пожар. В другом конце села возгорание травы произошло во дворе частного дома, после чего огонь перешел на жилой дом. В помещении в это время находились два маломобильных человека. Несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось, — рассказал в Telegram Василий Голубев.

Глава региона добавил, что сейчас ситуация с ландшафтными пожарами «остается напряженной», этому способствуют сильный ветер и высокая пожароопасность.

Добавим, за прошедшие сутки в Ростовской области произошло 140 пожаров, 70 из которых — ландшафтные.

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