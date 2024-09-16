Олбани
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве приговорил вора в законе Чачибаи к 15 годам тюрьмы

Московский городской суд приговорил выданного Египтом вора в законе Давида Чачибай (до 12.09.2013 — Давид Герлиани) к 15 годам колонии строго режима. Об этом 16 сентября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Источник: Известия

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 Уголовного кодекса (УК) РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).

По данным следствия, Давид Чачибай организовал преступную группировку, участники которой в 2020 году под выдуманным предлогом, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, вымогали у него 15 млн рублей.

Один из соучастников был задержан при передаче 10 млн рублей.

Чачибай был объявлен в международный розыск. В марте 2022 года обвиняемый был задержан на территории Египта, 20 мая того же года — экстрадирован в Россию.

Ранее, 5 июня 2023 года, власти Египта передали России Владимира Гукаленко, обвиняемого в даче взятки должностному лицу. Подозреваемый скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В феврале 2023 года правоохранительные органы Египта задержали Гукаленко по запросу российской стороны.

расследование