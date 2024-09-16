Суд в Москве приговорил вора в законе Чачибаи к 15 годам тюрьмы

Ранее, 5 июня 2023 года, власти Египта передали России Владимира Гукаленко, обвиняемого в даче взятки должностному лицу. Подозреваемый скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В феврале 2023 года правоохранительные органы Египта задержали Гукаленко по запросу российской стороны.