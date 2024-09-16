В Ростовской области ландшафтный пожар перешел на жилой дом и еще две постройки

В селе Александровка в Азовском районе тушат крупный ландшафтный пожар. Пламя перешло на близлежащий дом. Происшествие случилось 16 сентября на улице Таганрогской. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, сначала вспыхнула сухая трава. Огонь распространился на 500 квадратных метров. Пламя перекинулось на дом, хозпостройку и бесхозное строение.
— К тушению привлечены 27 человек, 10 единиц техники.
В МЧС уточнили, что понедельник в Александровке произошел еще один пожар — на это раз техногенный. Возгорание вспыхнула в домовладении на улице Верхней. Спасатели обнаружили в доме двух человек без сознания, женщины и мужчины. Сотрудники скорой помощи попытались реанимировать пострадавших, но они скончались. Личности погибших устанавливаются. Известно, что погибшие — инвалиды, у которых были проблемы с движением.
Ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев. По его словам, трава в нескольких местах загорелась до полудня. Один очаг перешел в ландшафтный пожар. В другом конце села трава загорелась во дворе частного дома, а позже пламя перешло на дом. В этом пожаре и погибли люди.
— Проводятся следственные мероприятия. Пожарно-спасательные службы проводят мероприятия по тушению возгораний.