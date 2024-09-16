В Ростовской области ландшафтный пожар перешел на жилой дом и еще две постройки

В МЧС уточнили, что понедельник в Александровке произошел еще один пожар — на это раз техногенный. Возгорание вспыхнула в домовладении на улице Верхней. Спасатели обнаружили в доме двух человек без сознания, женщины и мужчины. Сотрудники скорой помощи попытались реанимировать пострадавших, но они скончались. Личности погибших устанавливаются. Известно, что погибшие — инвалиды, у которых были проблемы с движением.