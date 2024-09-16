В двух районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Две территории Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Курагинский и Манский районы оказались в сложной ситуации из-за переувлажнения почвы.
Также под опасное для урожая агрометеорологического явление попали: Шушенский, Минусинский, Боготольский районы и Пировский муниципальный округ. Об этом сообщают в правительстве региона.
«30 фермерских хозяйств уже закончили уборку, однако нельзя консервировать технику. Очень важно собрать весь урожай — бережем каждый колос, поэтому необходимо организовать межхозяйственное взаимодействие, чтобы вовремя прийти на помощь друг другу», — отметил на краевом совещании заместитель председателя правительства региона Леонид Шорохов.
В целом же по краю на сегодняшний день намолочено 1 млн 195 тысяч тонн зерна. А благоприятная погода позволила усилить темпы уборки овощей. Но пока остаются районы со сложной ситуацией. Среди таких — Боготольский район. Там техника вязнет в полях, а картофель просто не могут убрать из-за воды. Планируется ввести в районе режим ЧС, так как погодные условия будут только ухудшать ситуацию.
«Погодное окно позволило усилить темпы уборки картофеля и овощей, но с теми районами, где ситуация остается сложной, будем оперативно решать вопрос о ведении режима ЧС», — сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Васильев.
Уборочная кампания в этом году стартовала в регионе даже раньше обычного. Но дожди не позволили держать темп. На текущий момент опасное переувлажнение почвы зафиксировали в 12 территориях края. Мониторинг ситуации ведется в ежедневном режиме.
В минсельхозе пока не снижают вероятность введения общекраевого режима ЧС.