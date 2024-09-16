В двух районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В целом же по краю на сегодняшний день намолочено 1 млн 195 тысяч тонн зерна. А благоприятная погода позволила усилить темпы уборки овощей. Но пока остаются районы со сложной ситуацией. Среди таких — Боготольский район. Там техника вязнет в полях, а картофель просто не могут убрать из-за воды. Планируется ввести в районе режим ЧС, так как погодные условия будут только ухудшать ситуацию.