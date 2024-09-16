Скончалась школьница, захлебнувшаяся в бассейне лагеря в Туапсе



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что трагедия произошла 11 сентября, когда девятилетняя девочка участвовала в организованном купании под наблюдением вожатых. После инцидента сотрудники лагеря оперативно извлекли ее из воды и начали реанимационные мероприятия до прибытия скорой помощи. Несмотря на усилия врачей, состояние ребенка оставалось критическим, и спустя несколько дней она умерла.



По факту происшествия прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения мер безопасности и организации детского отдыха в лагере.