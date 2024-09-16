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Скончалась школьница, захлебнувшаяся в бассейне лагеря в Туапсе

Школьница из Сегежского округа Карелии, которая захлебнулась в бассейне детского лагеря в Туапсе, скончалась в больнице спустя несколько дней после трагедии.

Источник: Новая Кубань

Об этом сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице во «ВКонтакте».

«С глубокой скорбью выражаю соболезнования родным и близким девочки из Сегежи. Находясь в лагере в Туапсе, она захлебнулась в бассейне. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, ребенок скончался. Мы скорбим вместе с ее семьей».

написал министр


Ранее «Новая Кубань» сообщала, что трагедия произошла 11 сентября, когда девятилетняя девочка участвовала в организованном купании под наблюдением вожатых. После инцидента сотрудники лагеря оперативно извлекли ее из воды и начали реанимационные мероприятия до прибытия скорой помощи. Несмотря на усилия врачей, состояние ребенка оставалось критическим, и спустя несколько дней она умерла.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения мер безопасности и организации детского отдыха в лагере.