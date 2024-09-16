В Екатеринбурге самокатчик сбил 12-летнего школьника

— Водитель пояснил, что двигался по тротуару улице Щорса, обратил внимание, что впереди скопление школьников и сбавил скорость, дети разошлись, чтобы его пропустить, но неожиданно для него один мальчик выбежал в результате чего произошел наезд, — сообщили в Госавтоинспекции по Екатеринбургу.