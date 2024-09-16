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В Екатеринбурге самокатчик сбил 12-летнего школьника

В Екатеринбурге 35-летний мужчина на самокате сбил 12-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 16 сентября 2024 года на улице Щорса самокатчик сбил 12-летнего мальчика. По словам родителей, ребенок шел из дома в школу. Сейчас его доставили в больницу с ушибами колена и правого предплечья.

— Водитель пояснил, что двигался по тротуару улице Щорса, обратил внимание, что впереди скопление школьников и сбавил скорость, дети разошлись, чтобы его пропустить, но неожиданно для него один мальчик выбежал в результате чего произошел наезд, — сообщили в Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

Как стало известно, водителем является 35-летний мужчина. Самокат он взял под своим аккаунтом. По результатам освидетельствования, в момент происшествия водитель самоката был трезв. Сотрудники Госавтоинспекции опросили участников происшествия и провели необходимые замеры.