В Екатеринбурге самокатчик сбил 12-летнего школьника

В Екатеринбурге 16 сентября 2024 года на улице Щорса самокатчик сбил 12-летнего мальчика. По словам родителей, ребенок шел из дома в школу. Сейчас его доставили в больницу с ушибами колена и правого предплечья.
— Водитель пояснил, что двигался по тротуару улице Щорса, обратил внимание, что впереди скопление школьников и сбавил скорость, дети разошлись, чтобы его пропустить, но неожиданно для него один мальчик выбежал в результате чего произошел наезд, — сообщили в Госавтоинспекции по Екатеринбургу.
Как стало известно, водителем является 35-летний мужчина. Самокат он взял под своим аккаунтом. По результатам освидетельствования, в момент происшествия водитель самоката был трезв. Сотрудники Госавтоинспекции опросили участников происшествия и провели необходимые замеры.