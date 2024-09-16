Мэр Перми Соснин рассказал о судьбе общежития с рухнувшими перегородками

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал о судьбе общежития по улице Клары Цеткин, 13, где 11 сентября произошло обрушение перегородок.
О том, что сейчас происходит в доме, мэр рассказал в своём телеграм-канале. По словам Соснина, сотрудники городских служб закончили разбор завалов и вывезли строительный мусор. Сейчас управляющая компания занимается восстановлением инженерных коммуникаций. Дом находится под охраной — за сохранностью имущества в здании следят частное охранное предприятие.
«Сегодня проведён визуальный осмотр несущих конструкций, но, помимо этого, необходимо инструментальное обследование. Его проведением в ближайшее время займётся департамент жилищно-коммунального хозяйства. После чего будут выданы заключение и рекомендаций по восстановительным работам», — рассказал Эдуард Соснин о дальнейшей судьбе дома на Клары Цеткин.
Временное размещение потребовалось 36 жильцам — это люди, у которых нет возможности жить у родственников во время проведения обследования.
«Они обеспечены всем необходимым», — заверил Эдуард Соснин.
Напомним, утром 11 сентября в общежитии на Клары Цеткин, 13 произошло обрушение перегородок на первом этаже и в подвале. Рухнули стены в помещении душевой. В результате происшествия никто не пострадал. Однако одной из женщин стало плохо после инцидента — её госпитализировали с подозрением на инсульт.