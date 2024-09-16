Мэр Перми Соснин рассказал о судьбе общежития с рухнувшими перегородками

Напомним, утром 11 сентября в общежитии на Клары Цеткин, 13 произошло обрушение перегородок на первом этаже и в подвале. Рухнули стены в помещении душевой. В результате происшествия никто не пострадал. Однако одной из женщин стало плохо после инцидента — её госпитализировали с подозрением на инсульт.