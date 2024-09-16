Затопило подъезды домов, а дороги превратились в реки: что происходит в Севастополе после сильного ливня 16 сентября 2024 года

Больше всего подтопленных участков после прошедшего ливня в центре Севастополя. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, бригады «Водоканала» работают на улицах Руднева, Казачья, Генерала Петрова, а потом перемещаются в Артбухту. Также рабочие ликвидируют последствия непогоды на Гоголя, Пожарова и Очаковцев. Из-за ливня также много воды на улицах Киевская и Кожанова, а также в районе автовокзала.