Затопило подъезды домов, а дороги превратились в реки: что происходит в Севастополе после сильного ливня 16 сентября 2024 года

На Севастополь в ночь на 16 сентября обрушилась непогода. Сильный ливень, который бушевал в городе, принес немало проблем — мощные потоки воды забили ливневки, поэтому дороги превратились в реки. Устраняют последствия как аварийные бригады, так и сотрудники МЧС.
«Комсомолка» рассказывает, что происходит в Севастополе после мощного ливня 16 сентября 2024 года.
Последствия сильного ливня в Севастополе 16 сентября 2024 года
Больше всего подтопленных участков после прошедшего ливня в центре Севастополя. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, бригады «Водоканала» работают на улицах Руднева, Казачья, Генерала Петрова, а потом перемещаются в Артбухту. Также рабочие ликвидируют последствия непогоды на Гоголя, Пожарова и Очаковцев. Из-за ливня также много воды на улицах Киевская и Кожанова, а также в районе автовокзала.
Жители города сообщали о том, что из-за потоков воды, было сложно проехать по улицам. Дороги попросту превратились в реки. Из-за погодных условий также возможны сбои в работе общественного транспорта.
Что происходит в Севастополе после сильного ливня 16 сентября 2024 года
Грязь, мусор и поломанные ветки деревьев убирают более двухсот сотрудников организации «Парки и скверы». Ликвидируют последствия также сотрудники ГУ МЧС России, Спасательной службы Севастополя, Севавтодора, ГУПС «Водоканала», «Севастопольэнерго», «Парков и скверов».
«По пляжам критических повреждений нет, операторы приводят в порядок участки, где есть частичные подмывания территории», — подчеркнул Михаил Развожаев.
Ситуацией с подтоплениями также заинтересовалась севастопольская прокуратура. Надзорное ведомство поставило на контроль соблюдение прав граждан, функционирование социальной, транспортной инфраструктуры.