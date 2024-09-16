Огню не дали перекинуться на лесной массив: Стало известно, как идет тушение пожара на полигоне ТБО под Нижним Новгородом

Вот уже вторые сутки в Городецком районе Нижегородской области тушат загоревшийся полигон ТБО. Еще вчера площадь пожара превысила 30 тысяч квадратных метров. Сейчас в тушении задействованы 37 единиц техники. Однако локализовать пожар не удалось до сих пор.
— Сейчас в тушении пожара на территории полигона ТБО задействованы 37 единиц техники. Среди них девять машин МЧС и две единицы инженерной техники от регионального Минлесхоза, — рассказали в региональном правительстве. — В настоящее время организован дополнительный подвоз воды для тушения пожара.
Чтобы не допустить распространение огня на ближайшие леса, сотрудники лесопожарных формирований расширяют противопожарную полосу. Это также облегчит доступ техники к месту пожара. Сейчас на месте работает спецлаборатория ГБУ НО «Экология региона», специалисты которой проведут замеры воздуха на предмет опасных выбросов. Также там развернут оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица. Возглавил штаб глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров.
— С вечера нахожусь на полигоне ТБО, для тушения пожара привлекли максимум сил и средств, всё делается для защиты лесополосы и для того, чтобы не появились новые очаги огня, — пояснил чиновник. — Процесс полностью контролируется.
Напомним, вечером 15 сентября сильный пожар вспыхнул на полигоне ТБО в Городецком районе Нижегородской области. Первыми огонь заметили работники компании, управляющей полигоном. Они же вызвали на место ЧП пожарных и еще до их прибытия приступили к тушению. Однако огонь очень быстро распространился по территории.