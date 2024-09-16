Огню не дали перекинуться на лесной массив: Стало известно, как идет тушение пожара на полигоне ТБО под Нижним Новгородом

Чтобы не допустить распространение огня на ближайшие леса, сотрудники лесопожарных формирований расширяют противопожарную полосу. Это также облегчит доступ техники к месту пожара. Сейчас на месте работает спецлаборатория ГБУ НО «Экология региона», специалисты которой проведут замеры воздуха на предмет опасных выбросов. Также там развернут оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица. Возглавил штаб глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров.