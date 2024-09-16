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Крупный пожар на торгово-складской базе в Екатеринбурге локализован

Огнеборцы локализовали крупный пожар на улице Челюскинцев в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

По уточненной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По данным МЧС, кровля неэксплуатируемого склада обрушилась по всей площади.

Напомним, сегодня в центре Екатеринбурга в районе улицы Челюскинцев заметили растущий столб черного дыма. По словам очевидцев, крупный пожар вспыхнул за ТЦ «Свердловск» на улице Стрелочников. В социальных сетях также появилось фото горящей торгово-складской базы «Стрела» по этой улице.

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