Крупный пожар на торгово-складской базе в Екатеринбурге локализован

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
По уточненной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По данным МЧС, кровля неэксплуатируемого склада обрушилась по всей площади.
Напомним, сегодня в центре Екатеринбурга в районе улицы Челюскинцев заметили растущий столб черного дыма. По словам очевидцев, крупный пожар вспыхнул за ТЦ «Свердловск» на улице Стрелочников. В социальных сетях также появилось фото горящей торгово-складской базы «Стрела» по этой улице.