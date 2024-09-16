Крупный пожар на торгово-складской базе в Екатеринбурге локализован

Напомним, сегодня в центре Екатеринбурга в районе улицы Челюскинцев заметили растущий столб черного дыма. По словам очевидцев, крупный пожар вспыхнул за ТЦ «Свердловск» на улице Стрелочников. В социальных сетях также появилось фото горящей торгово-складской базы «Стрела» по этой улице.