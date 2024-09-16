Стали известны подробности уголовного дела директора «Столовой № 41», кормившей школьников Екатеринбурга

«Надежде Аристовой 30 августа был продлен домашний арест до 4 ноября. Ее адвокат подал апелляционную жалобу, 12 сентября ее рассмотрели и оставили без изменений по существу. Аристовой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество в особо крупном размере”, — сообщили ЕАН в суде.
Обвинение Аристовой основано на том, что Россельхознадзор через автоматизированную систему отслеживания грузов “Меркурий” выявил ряд существенных нарушений. По данным источников ЕАН, сверка могла выявить существенные разночтения в документации “Столовой № 41” и данных “Меркурия” по мясу, сливочному маслу и молочной продукции.
Замруководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Евгения Косарева еще в августе сообщала на пресс-конференции в ТАСС: “У нас сложилась положительная практика с правоохранительными органами по возбуждению уголовных дел [с помощью данных из “Меркурия]. На сегодняшний день возбуждено три уголовных дела: одно — в конце 2023 года, два — в 2024-м году”.
Ранее ЕАН писал, что в ЕМУП «Столовая № 41», обслуживающем столовые школ Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга, сотрудники полиции провели выемку документов. Кроме того, эту процедуру провели в десяти школах Ленинского района и девяти школах Октябрьского района.
По данным источника в правоохранительных органах, была изъята отчетная документация за 2022 год. Инсайдер сообщал, что для работы по школам были сформированы специальные оперативные группы, чтобы провести следственные мероприятия везде одновременно. Все собранные материалы были переданы для расследования в 4-е следственное управление по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области. Итогом этой работы стало возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и арест Аристовой.
ЕАН писал, что Надежда Аристова до «Столовой № 41» работала в скандально известном ЕМУП «Золушка» в качестве и. о. директора. До 2018 года в Екатеринбурге было четыре школьно-базовых столовых, обеспечивавших питание учеников образовательных учреждений города. Кроме «Золушки» на рынке были столовая № 11, комбинат школьного питания и ЕМУП «Столовая № 41». ЕМУП «Золушка» было ликвидировано по суду на основании иска от Роспотребнадзора, поводом для которого стали многочисленные нарушения санитарных норм. При этом ЕМУП «Золушка» занимало до 20% рынка. Его место по поставкам в школы заняла УК «Ресторация USTA», входящая в USTA Group. А Надежда Аристова возглавила недавнего конкурента «Золушки» — муниципальную «Столовую № 41». В 2022 году ЕМУП «Столовая № 41» обслуживало как минимум 19 школ Екатеринбурга в Академическом, Ленинском и Октябрьском районах. Общая сумма контрактов за год — 193 млн рублей. Выручка компании за 2023 год составила 288,5 млн, увеличившись за год на 16%, а чистая прибыль — 426 тыс. рублей. Примечательно, что именно Аристова в качестве нутрициолога и директора ЕМУП «Столовая 41» осенью 2022 года проводила презентации-дегустации блюд школьного меню для учеников лицеев и гимназий Ленинского района и их родителей. «Мы стремимся сформировать правильные вкусовые привычки детей и призываем к этому родителей», — заявляла тогда директор муниципального предприятия.