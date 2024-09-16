Стали известны подробности уголовного дела директора «Столовой № 41», кормившей школьников Екатеринбурга

ЕАН писал, что Надежда Аристова до «Столовой № 41» работала в скандально известном ЕМУП «Золушка» в качестве и. о. директора. До 2018 года в Екатеринбурге было четыре школьно-базовых столовых, обеспечивавших питание учеников образовательных учреждений города. Кроме «Золушки» на рынке были столовая № 11, комбинат школьного питания и ЕМУП «Столовая № 41». ЕМУП «Золушка» было ликвидировано по суду на основании иска от Роспотребнадзора, поводом для которого стали многочисленные нарушения санитарных норм. При этом ЕМУП «Золушка» занимало до 20% рынка. Его место по поставкам в школы заняла УК «Ресторация USTA», входящая в USTA Group. А Надежда Аристова возглавила недавнего конкурента «Золушки» — муниципальную «Столовую № 41». В 2022 году ЕМУП «Столовая № 41» обслуживало как минимум 19 школ Екатеринбурга в Академическом, Ленинском и Октябрьском районах. Общая сумма контрактов за год — 193 млн рублей. Выручка компании за 2023 год составила 288,5 млн, увеличившись за год на 16%, а чистая прибыль — 426 тыс. рублей. Примечательно, что именно Аристова в качестве нутрициолога и директора ЕМУП «Столовая 41» осенью 2022 года проводила презентации-дегустации блюд школьного меню для учеников лицеев и гимназий Ленинского района и их родителей. «Мы стремимся сформировать правильные вкусовые привычки детей и призываем к этому родителей», — заявляла тогда директор муниципального предприятия.