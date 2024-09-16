В Челябинске 13-летний школьник с молотком напал на сверстников и педагогов. Видео с места ЧП

Оперативное видео опубликовано СУ СК России по Челябинской области. На кадрах — школа № 68, в которой утром 16 сентября мальчик устроил нападение и ранил несколько человек.
Кроме того, появились первые кадры из квартиры, где жил ребенок. В настоящее время там работают следователи. Отметим, что на видео можно увидеть и небольшую часть комнаты подростка — письменный стол и кровать. Помещение на первый взгляд выглядит довольно уютным и чистым.
Напомним, что следователи возбудили уголовные дела по статьям «халатность» и «организация убийства». Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах инцидента. Он также получил решить вопрос о награждении ученика и педагогов, которые пытались остановить ребенка.