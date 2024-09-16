В Челябинске 13-летний школьник с молотком напал на сверстников и педагогов. Видео с места ЧП

Кроме того, появились первые кадры из квартиры, где жил ребенок. В настоящее время там работают следователи. Отметим, что на видео можно увидеть и небольшую часть комнаты подростка — письменный стол и кровать. Помещение на первый взгляд выглядит довольно уютным и чистым.