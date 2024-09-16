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Глава воронежского села Ямное: к пожару привели неосторожные сварочные работы

Причину страшного пожара в воронежском селе назвал глава местной администрации.

Источник: Комсомольская правда

Причиной страшного пожара в воронежском селе Ямное стали сварочные работы, в ходе которых не соблюдались меры предосторожности. Об этом днем 16 сентября заявил глава сельской администрации Станислав Стародубцев.

— К сожалению, пожар произошел в результате неосторожных действий при проведении ремонтных работ в частном секторе на улице Победы. Рабочий, выполняя сварочные работы, не соблюдал меры предосторожности, что и привело к возгоранию, — отметил Станислав Сергеевич.

Глава села поблагодарил пожарных и местных жителей, которые помогали огнеборцам.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, трава загорелась на улице Победы в Ямном днем 14 сентября, пожар быстро разгорелся, чему способствовала засуха и сильный ветер. Площадь возгорания в итоге оценили в 50 гектаров, в тушении были задействованы 190 человек и 57 единиц техники, а также вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.

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