Глава воронежского села Ямное: к пожару привели неосторожные сварочные работы

Причиной страшного пожара в воронежском селе Ямное стали сварочные работы, в ходе которых не соблюдались меры предосторожности. Об этом днем 16 сентября заявил глава сельской администрации Станислав Стародубцев.
— К сожалению, пожар произошел в результате неосторожных действий при проведении ремонтных работ в частном секторе на улице Победы. Рабочий, выполняя сварочные работы, не соблюдал меры предосторожности, что и привело к возгоранию, — отметил Станислав Сергеевич.
Глава села поблагодарил пожарных и местных жителей, которые помогали огнеборцам.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, трава загорелась на улице Победы в Ямном днем 14 сентября, пожар быстро разгорелся, чему способствовала засуха и сильный ветер. Площадь возгорания в итоге оценили в 50 гектаров, в тушении были задействованы 190 человек и 57 единиц техники, а также вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.