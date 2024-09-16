Глава воронежского села Ямное: к пожару привели неосторожные сварочные работы

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, трава загорелась на улице Победы в Ямном днем 14 сентября, пожар быстро разгорелся, чему способствовала засуха и сильный ветер. Площадь возгорания в итоге оценили в 50 гектаров, в тушении были задействованы 190 человек и 57 единиц техники, а также вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.