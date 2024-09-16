Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в ЖК в Волгограде

Напомним, 14 сентября в одном из жилых комплексов в Дзержинском районе Волгограда в квартире на 7-м этаже произошло возгорание. В 16.28 пожар был ликвидирован, из здания эвакуировали десятки граждан, четверых доставили в медучреждение.
Как сообщает облздрав, госпитализация потребовалась только 53-летнему мужчине, его поместили в отделение острых отравлений больницы скорой помощи № 25.
В настоящее время его состояние оценивается врачами как стабильное, средней тяжести.
Серьезная помощь не потребовалась 2-летнему ребенку и двум женщинам 38 и 42 лет. Их состояние удовлетворительное, после осмотра они покинули больницу.