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Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в ЖК в Волгограде

С места происшествия на ул. Расула Гамзатова в медучреждение доставили четырех горожан.

Напомним, 14 сентября в одном из жилых комплексов в Дзержинском районе Волгограда в квартире на 7-м этаже произошло возгорание. В 16.28 пожар был ликвидирован, из здания эвакуировали десятки граждан, четверых доставили в медучреждение.

Как сообщает облздрав, госпитализация потребовалась только 53-летнему мужчине, его поместили в отделение острых отравлений больницы скорой помощи № 25.

В настоящее время его состояние оценивается врачами как стабильное, средней тяжести.

Серьезная помощь не потребовалась 2-летнему ребенку и двум женщинам 38 и 42 лет. Их состояние удовлетворительное, после осмотра они покинули больницу.

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