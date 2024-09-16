В СК проверят сообщение о стрельбе в кадетском корпусе в Иркутской области

В Усолье-Сибирском проводится проверка по сообщениям о произошедшем на территории кадетского корпуса. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Иркутской области.
«Сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку по сообщению о происшествии в гвардейском кадетском корпусе», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.
Ранее в социальных сетях сообщалось, что должностное лицо учебного заведения, находясь в пьяном состоянии, устроило стрельбу из пистолета. После этого кинуло шумовую гранату в казарму кадет. Специалисты следственного комитета выяснят, что на самом деле произошло, и опросят свидетелей.
Ранее в Нижнеудинске осудили 16-летнего парня, который поругался с водителем автобуса и несколько раз выстрелил по транспорту.
Ещё одна стрельба произошла в селе Еланцы. Между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, а затем и в стрельбу. Одного раненного увезли в больницу.