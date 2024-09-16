В СК проверят сообщение о стрельбе в кадетском корпусе в Иркутской области

Ранее в социальных сетях сообщалось, что должностное лицо учебного заведения, находясь в пьяном состоянии, устроило стрельбу из пистолета. После этого кинуло шумовую гранату в казарму кадет. Специалисты следственного комитета выяснят, что на самом деле произошло, и опросят свидетелей.