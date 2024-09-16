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В СК проверят сообщение о стрельбе в кадетском корпусе в Иркутской области

В соцсетях сообщалось, что должностное лицо кадетского корпуса устроило стрельбу.

В Усолье-Сибирском проводится проверка по сообщениям о произошедшем на территории кадетского корпуса. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Иркутской области.

«Сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку по сообщению о происшествии в гвардейском кадетском корпусе», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что должностное лицо учебного заведения, находясь в пьяном состоянии, устроило стрельбу из пистолета. После этого кинуло шумовую гранату в казарму кадет. Специалисты следственного комитета выяснят, что на самом деле произошло, и опросят свидетелей.

Ранее в Нижнеудинске осудили 16-летнего парня, который поругался с водителем автобуса и несколько раз выстрелил по транспорту.

Ещё одна стрельба произошла в селе Еланцы. Между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, а затем и в стрельбу. Одного раненного увезли в больницу.