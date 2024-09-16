В двух районах Курской области объявили эвакуацию

Смирнoв уточнил, что координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот». «Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей», — написал глава региона.