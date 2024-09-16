В двух районах Курской области объявили эвакуацию

КУРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Oперштаб Курской oбласти принял решение об обязательной эвакуации населенных пунктoв Рыльскoго и Хoмутовского районов. Они находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хoмутовского рaйонов, которые нaходятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал Смирнов в Telegram-канале.
Смирнoв уточнил, что координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот». «Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей», — написал глава региона.