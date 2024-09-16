Аналитики Омскстата посчитали, насколько подорожали коммунальные услуги

Омскстат опубликовал индексы цен и тарифов на отдельные группы товаров и виды услуг. Исследовался период с января по август 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023-го.
В основном, все коммунальные и жилищные услуги только дорожали. В целом, жилищные услуги подорожали на 17,9. Коммунальные — на 1, 2% к январю—августу 2023 года и на 8,2% к августу 2023 того же прошлого года.
При этом по сравнению с августом прошлого года сильнее всего подорожали отопление и горячая вода — на 12,3 и 12,4% соответственно. В сравнении за полный период подъем цен был уже не так ощутим — плюс 3,8 и 3,11%.
Холодная вода за год подорожала на 1,6%. На 2,12% выросла в цене электроэнергия. А вот газ наоборот почти на 6% подешевел.
Еще одно исследование представили аналитики «РИА Новости». Они посчитали, сколько среднестатистические семьи из разных городов тратили в 2023 году на коммуналку и топливо.
Судя по результатам, омичи как-то умудрялись уложиться в сумму 4861 рубль. На коммуналку и топливо они тратили в среднем 10% своих доходов. Омск занял в рейтинге серединное 61 место.
«Среднестатистическая российская семья в 2023 году тратила на жилищно-коммунальные услуги около 5,4 тысячи рублей в месяц. Дороже всего ЖКУ обходились жителям Магаданской области — более десяти тысяч рублей, дешевле всего — населению Калмыкии (порядка 3,2 тысячи)», — сделали вывод эксперты.