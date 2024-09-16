Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при нападении в челябинской школе

«Врачи борются за жизни тяжелых пациентов. Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, проведены телемедицинские консультации. Наверняка, потребуется длительный период лечения и реабилитации», — сообщил «РИА Новости» Михаил Мурашко.
16 сентября 13-летний ученик принес в коррекционный филиал школы № 68 два молотка, нож и пневматический пистолет и напал на одноклассников и учителя. Минздрав Челябинской области сообщал, что один ученик был экстренно направлен на операцию, второму назначили лечение после осмотра. Нападавший был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждены уголовные дела о халатности и покушении на убийство.