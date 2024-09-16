Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при нападении в челябинской школе

Один из пострадавших в результате нападения 13-летнего подростка с молотком в школе в Челябинске находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Еще один в состоянии средней тяжести. Всего в результате произошедшего пострадали пять человек — один взрослый и четверо учеников (включая нападавшего).