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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при нападении в челябинской школе

Один из пострадавших в результате нападения 13-летнего подростка с молотком в школе в Челябинске находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Еще один в состоянии средней тяжести. Всего в результате произошедшего пострадали пять человек — один взрослый и четверо учеников (включая нападавшего).

Источник: РИА "Новости"

«Врачи борются за жизни тяжелых пациентов. Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, проведены телемедицинские консультации. Наверняка, потребуется длительный период лечения и реабилитации», — сообщил «РИА Новости» Михаил Мурашко.

16 сентября 13-летний ученик принес в коррекционный филиал школы № 68 два молотка, нож и пневматический пистолет и напал на одноклассников и учителя. Минздрав Челябинской области сообщал, что один ученик был экстренно направлен на операцию, второму назначили лечение после осмотра. Нападавший был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждены уголовные дела о халатности и покушении на убийство.