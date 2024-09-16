В Екатеринбурге банда подростков напала на 15 филиалов «Жизньмарт». Взлома торговых точек начались еще 22 августа. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в PR-служба сети.
— Один магазин на Дорожной, 12 сегодня взломали, но их спугнули не успели похитить имущество, после чего они пошли на Щербакова, 37, — сообщил представитель бренда.
Часть взломов была совершена в один день. В связи с этим, сотрудники магазинов сделали вывод, что орудуют одни и те же люди. В основном они взламывают дверь и крадут деньги из кассы. Также они забирают телефоны, которые остаются в магазине.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали похитителей. На них заметно, что магазины взламывают молодые люди. Информацию об инцидентах прокомментировали в полиции Екатеринбурга.
— Сообщения о проникновении в указанные торговые точки зарегистрированы в полиции Екатеринбурга. В настоящее время по ним проводятся проверочные мероприятия. Однако на данный момент представители торговой сети заявлений, так же как и сведений об ущербе, ни по одному случаю не подавали, — сообщает пресс-группа УМВД города.