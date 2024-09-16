В Красноярске во время пожара умерла женщина

Спустя чуть более часа, в 18:40, пожар был ликвидирован. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия обнаружен погибший. Предварительно сообщалось, что это женщина, однако позже МЧС уточнило, что пол погибшего пока устанавливается.