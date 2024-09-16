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В Красноярске во время пожара умерла женщина

В Красноярске 16 сентября 2024 года в 17:38 в ГУ МЧС России по краю поступило сообщение о пожаре в жилом доме.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты в составе 19 человек и 5 единиц специальной техники.

Спустя чуть более часа, в 18:40, пожар был ликвидирован. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия обнаружен погибший. Предварительно сообщалось, что это женщина, однако позже МЧС уточнило, что пол погибшего пока устанавливается.

В настоящее время специалисты проводят расследование причин возгорания и выясняют все обстоятельства трагедии. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть бдительными.

Ранее в Зеленогорске сгорел автобус.

МЧС