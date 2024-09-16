В Екатеринбурге локализовали пожар на складе площадью 800 кв. м

«На данный момент пожар локализован, для локализации понадобилось семь водяных стволов и два пожарных гидранта. К тушению пожара привлекалось 10 единиц техники и 31 человек личного состава», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения первого пожарно-спасательного отряда Екатеринбурга Антон Зинчук.
Кровля складского помещения обрушилась по всей площади. Здание целиком построено из дерева, была опасность распространения на соседние постройки. Сейчас происходит проливка и разборка сгоревших конструкций.
Напомним, информация о возгорании поступила в МЧС в 14:52 по местному времени. Дым от пожара можно было увидеть в центре города, изначально его площадь составляла 250 кв. м.