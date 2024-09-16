Экс-чиновница из Ростова-на-Дону добилась отсрочки от колонии

Напомним, апелляция на изначальный приговор — 1 год и 6 месяцев колонии-поселения — поступил в инстанцию 20 августа 2024 года. Дело рассматривалось в рамках статьи о превышении полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).