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Экс-чиновница из Ростова-на-Дону добилась отсрочки от колонии

Облсуд в Ростове отсрочил наказание по делу о беседках на Зеленом острове.

Источник: Комсомольская правда

Областной суд в Ростове-на-Дону отсрочил наказание для экс-директора управления ЖКХ Пролетарского района города. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.

— Лишение свободы на 1 год и 6 месяцев отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста, — сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Напомним, апелляция на изначальный приговор — 1 год и 6 месяцев колонии-поселения — поступил в инстанцию 20 августа 2024 года. Дело рассматривалось в рамках статьи о превышении полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, экс-глава районного управления ЖКХ приняла неподходящие по требованиям беседки, изготовленные подрядчиком для благоустройства Зеленого острова. В итоге ущерб составил 296,6 тысячи рублей.