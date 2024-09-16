Подросток, готовивший массовое убийство в школе в Армавире, получил срок

Установлено, что в мае прошлого года 16-летний подросток решил совершить убийство учеников начальных классов в армавирской школе. Он подготовил смесь для «коктейля Молотова», соорудил взрывное устройство и приобрел два ножа. Однако осуществить задуманное ему не удалось, действия подростка пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Несовершеннолетнему вменили ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).