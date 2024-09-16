Напавший на челябинскую школу подросток планировал убивать в прямом эфире

Таким способом он хотел прославиться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Говорится, что перед нападением он переоделся в туалете, надев на себя футболку одной из рок-групп, достал из рюкзака оружие и пошел в класс. Первый выстрел произошел из пневматического пистолета, после чего начал избивать молотком учеников и учительницу по биологии.
Нападение на челябинскую школу произошло 16 сентября. В результате происшествия пострадало пять человек: четверо учеников и учительница. Одна из учениц находится в критическом состоянии. Школьник ударил ее по голове молотком.